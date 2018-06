'In Den Haag had Chuck zijn plek: hij verbond mensen'

Hoe verliep de eerste ontmoeting tussen u en Chuck?

,,Ik vond hem intrigerend. Hij had een hele heldere blik. Dat trof mij en van het één kwam het ander.''



Hoe ontstond het idee een boek over het leven van deze Haagse straatmuzikant te schrijven?

,,Toen Chuck een keer bij ons thuis kwam eten - mijn man is ook Amerikaans - heb ik hem gevraagd of ik zijn levensverhaal mocht horen. Hij zei ja. Ook zei hij: 'Ik ken iedereen, maar niemand kent mij. Ik wil graag mijn eigen levensverhaal terughoren.' Wat niemand toen nog wist, was dat hij in zijn laatste levensjaar zat.''



Wanneer voerde u gesprekken met Chuck?

,,We zaten elke maandagochtend drie uur lang op de Turfmarkt. Hij had altijd veel te vertellen. Drie maanden lang spraken we iedere week af, tot ik naar Afrika vertrok. Chuck en ik spraken af dat wanneer ik het jaar erop terug zou zijn in Den Haag, ik hem nog een aantal vragen zou stellen. Toen ik terugkwam, was hij overleden.''



Wat voor man was Chuck?

,,Hij was een indiaan. Eigenlijk paste hij niet in het leven, waar dan ook. Hier ook niet, maar toch weer wel. In Den Haag had hij zijn plek: hij verbond mensen. Ondanks dat het niet zijn idee was, bracht hij ze toch samen. Bij zijn uitvaart was dat terug te zien.''



De opbrengst van 'Chuck was in Den Haag' gaat naar Operation Clear Mind Ghana, een Ghanese stichting die mensen met een alcoholverslaving bijstaat.