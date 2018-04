In Den Haag kan je straks gewoon de maan aanraken

Elf jaar cel voor man die vrouwen tot sekswerk dwong

17:04 De 46-jarige Rino S. uit Zoetermeer is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar voor onder meer mensenhandel van zes vrouwen in Gouda, Zoetermeer en Den Haag. Hij maakte ze verslaafd aan drugs, liet ze als prostituee werken en stak vervolgens de inkomsten daarvan in eigen zak.