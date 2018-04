In Den Haag wonen de meeste Polen van het land

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bracht vandaag een rapport uit over deze groep en hun (werkzame) leven in Nederland. Daaruit blijkt dat het aantal Polen in Nederland in korte tijd ontzettend is toegenomen. Inmiddels staan er 160.000 Poolse mensen ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarnaast is er een grote groep van 90.000 Polen die wel in ons land werkt, maar niet is ingeschreven. ,,Een zodanig snelle groei van een migrantengroep in een zodanig korte periode is vrij uitzonderlijk. De Poolse groep is in korte tijd uitgegroeid tot de in omvang zesde migrantengroep in Nederland'', aldus het SCP. Volgens de onderzoekers zijn er alleen nog meer mensen met een Turkse, Marokkaanse, Indonesische, Duitse en Surinaamse achtergrond in Nederland.