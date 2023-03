In deze bijzondere Haagse gebouwen kun je straks stemmen

column Strijd voor het klimaat is niet bepaald inclusief, het zijn niet de kinderen van Achmed en Saïda

Demonstratietje spelen. Wie wil dat niet? Het is dé favoriete bezigheid van de klimaatfanaten. Herstel: de witte klimaatfanaten. Ik vraag me af of er, überhaupt en um sonst, klimaatfanaten van kleur bestaan. De strijd voor het klimaat is niet bepaald inclusief.