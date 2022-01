In deze familie is klassieke muziek dagelijkse kost: ‘Vergelijk het met tandenpoetsen’

Vraag bij het nieuws Verzet eredocto­raat Timmermans fel, maar niet uniek: Hirsi Ali, prins Filip, Beatrix en vrouw dictator gingen hem voor

Frans Timmermans kreeg vrijdag tóch een eredoctoraat uitgereikt van de TU Delft. De universiteit onderscheidde de vicevoorzitter van de Europese Commissie vanwege zijn sociaal-maatschappelijke prestaties rondom energietransitie. Deze toekenning was op zijn zachts gezegd omstreden; er waren 23.000 handtekeningen tegen de benoeming en boze boeren protesteerden met tractoren bij de universiteit. Controverse over eredoctoraten is echter zeker niet uniek.

14:00