In deze keurige straat wordt bijna elke week 112 gebeld: ‘Er rijden hier meer ambulances dan taxi’s’

Solidari­teits­mars in Den Haag voor activisten Kick Out Zwarte Piet die in Staphorst werden belaagd

In Den Haag hebben zaterdag meer dan 85 organisaties een solidariteitsdemonstratie gehouden voor de activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die vorige week in Staphorst door relschoppers werden belaagd. De demonstranten spraken zich in de Hofstad ook uit tegen racisme en extreemrechts geweld.

4 december