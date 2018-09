In deze nieuwe bioscoopzaal ervaar je een film als nooit tevoren

Rechter wil cateraar niet berechten: 'Ik heb u dagelijks lange tijd gegroet'

17:05 Een politierechter van de rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een zaak afgedaan tegen een 59-jarige cateraar uit Zoetermeer, omdat de twee jarenlang allebei bij de rechtbank in Den Haag werkten. Juist omdat de verdachte daar had gewerkt, diende de zaak in Rotterdam.