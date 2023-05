In deze nieuwe vintage kledingwinkel koop je kleren per kilo

Verontwaar­di­ging over troep op straat na afsluiting Vaillant­laan; gemeente maakt extra afspraken met aannemer

Sinds de afsluiting van de drukke Vaillantlaan in de Schilderswijk is het één groot feest voor meeuwen en ongedierte in de volkswijk. In meerdere straten rondom de verkeersader ligt, vooral in de weekeinden, veel afval op de stoep en de weg. En dat is niet gebruikelijk in deze Haagse buurt. Wat is er aan de hand?