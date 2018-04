In deze nieuwe zaak moet je je ijsje met mes en vork eten

Publiek richt zich tot betrokkene bij dood Orlando

1 april Wat is de oorzaak van de raadselachtige dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn (17)? Nog steeds tast de politie in het duister. De jongen werd ruim een maand geleden dood gevonden in een plas in de Haagse wijk Ypenburg nadat hij daar een date had gehad met een man.