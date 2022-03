In deze provincie stappen fietsers vaker op pedalen, maar ze ergeren zich wel meer aan asociaal gedrag

Recreatieve fietsers in Zuid-Holland geven het fietsen in deze provincie een 7,9. Maar er zijn ook verbeterpunten, zo stelt 55 procent van de respondenten. Fietsers storen zich met name aan te smalle paden. Ook drukte op fietspaden, snelheidsverschillen en asociaal gedrag zijn voor hen een ergernis.

Dit blijkt uit onderzoek van de ANWB waaraan 9156 mensen deelnamen. Vergeleken bij het vorige onderzoek uit 2016 stappen recreatieve fietsers nu vaker op de pedalen. Twee derde van de recreatieve fietsers maakt tenminste één of meerdere tochten per week. Zij leggen veel kilometers af. Een gemiddelde tocht van een e-biker ligt tussen de 30 en 50 kilometer, wielrenners leggen vaker tussen 50 en 70 kilometer of meer af en ‘gewone’ fietsers zijn goed voor afstanden tot 30 kilometer.

Waar 55 procent van de deelnemers aan het onderzoek van mening is dat de veiligheid en het comfort van fietspaden moet verbeteren, stoort 51 procent zich aan aantal type weggebruikers op de fietspaden. Dat was in 2016 nog 37 procent. Vooral asociaal gedrag is toegenomen. Zo’n 23 procent tot slot, wil onderweg graag meer plekken om te pauzeren.

Parkeerplaats

Opvallend is dat het aantal ondervraagden dat een fietstocht vanaf een parkeerplaats begint, is toegenomen vergeleken met vijf jaar geleden. Van 8 procent in 2016 naar 12 procent in 2021. Onder e-bikers gebruikt 17 procent de auto met een fietsdrager om een ander gebied te bereiken. Een ontwikkeling die in andere provincies nog meer te zien is.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is de verdere opmars van de e-bike. Zeker 45 procent van de ondervraagden fietst elektrisch, dat was in 2016 nog maar 29 procent. De ANWB ziet een toename van het e-bike-gebruik onder alle leeftijden en in alle provincies. Al ligt in Zuid-Holland het aandeel e-bikes wel lager in verhouding tot de rest van Nederland waar het gemiddelde uitkomt op 52 procent.

Overigens is Drenthe volgens de ondervraagden de beste plek om te fietsen. Deze provincie wordt met een 8,5 gewaardeerd.

