In die ‘mooie stad achter de duinen’ ligt elke dag overal troep op straat: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Morgenstond is misschien wel de mooiste buurt in het Haagse stadsdeel Escamp. De eengezinswoningen in dit gebied zijn nog geen tien jaar oud, en zien er goed uit, vergeleken met de oudere huizen in de omgeving. De Haagse Faouzzia was dan ook dolgelukkig, toen ze hier acht jaar geleden kwam wonen. Maar sinds een paar jaar is ook deze buurt erg aan het verloederen. De enorme toename van Oost-Europese arbeidsmigranten zorgt niet alleen voor overbewoning en overlast, maar ook voor meer viezigheid op straat.