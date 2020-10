In dit café blijft het ondanks de coronamaatregelen beregezellig

Politie heeft na rellen vijftig Duindor­pers in het vizier: ‘We hebben de namen’

22 oktober De politie heeft zo’n vijftig Duindorpers in het vizier na de rellen in de wijk. Het gaat om jonge bewoners die tijdens de ongeregeldheden van de afgelopen week met de politie in aanraking zijn gekomen. Dat kan gaan om een bekeuring vanwege het niet-naleven van de coronaregels of om ernstiger vergrijpen.