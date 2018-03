In dit restaurant kan je ijs met mes en vork eten

Proef met afvalscheiding in gekleurde afvalzakken

7:04 De gemeente Den Haag wil weten of afval scheiden in gekleurde zakken een geschikte methode is voor bewoners van wijken met hoogbouw en weinig buitenruimte. Het stadsbestuur hoopt zo afvalsortering te stimuleren. Daarom start op 9 april in Waldeck Noord een proef die een jaar duurt.