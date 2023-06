In dure tijden minder geld voor schoolspullen, kleding en laptops: ‘Den Haag dupeert 20.000 arme kinderen’

COLUMN Ze zijn het goud voor de samenle­ving. Betaal ze dan ook fatsoen­lijk

Ik vraag me af waarom de overheid zo weinig investeert in orde en handhaving. Je zou zeggen dat het in ieders belang is om er voor te zorgen dat onze maatschappij een beetje ordentelijk functioneert. En dat iemand – leger, politie - ingrijpt als dat niet zo is. Maar de overheid trekt zich terug. Waarom zou je dan nog in de vuurlinie gaan staan om de klappen op te vangen?