In één Haagse kickboksschool drie wereldkampioenen

Maikel Polanen wijst in de boksschool van ARJ trainingen naar de wand waar de foto's van drie Haagse wereldkampioenen hangen. ,,Jan Kaffa nam ik als B-klasser mee naar China. Daar sloeg hij een Chinees binnen dertig seconden helemaal aan gort. Die jongen heeft nooit meer gevochten. Naomi Tataroglu is een kleine gedreven pitbull met een ongelooflijke wilskracht. Zij laat echt niet meer los wanneer zij bloed ruikt. Tarik Khbabez is mentaal zo sterk, dat is echt niet normaal. Die gozer kent geen grenzen.”



Polanen is als trainer, manager en promoter uitgegroeid tot een begrip in de kickbokswereld. ,,Ik was veertien toen ik met de sport in aanraking kwam. Toendertijd mocht je blij zijn als je 200 gulden verdiende met een wedstrijd. Als bokser had ik niet de motivatie en de discipline om de top te bereiken. Na een paar wedstrijden had ik het ook wel gezien."

Ontwikkeling

Zijn voorkeur bleek meer te liggen bij het trainen, organiseren en managen. ,,Daar ben ik 25 jaar geleden mee aan de slag gegaan. Volgend jaar zitten we met de boksschool vijf jaar op deze locatie. Ik heb hier een omgeving gecreëerd waarin de professionele vechters zich goed kunnen ontwikkelen. Discipline, focus, respect en motivatie, daar moeten mijn vechters zich aan houden. Je ziet ook dat zij zich aan elkaar weten op te trekken en sterker maken. In 2018 hebben we 99 procent van de gevechten gewonnen", zegt hij trots.



Zeker in Den Haag wordt kickboksen steeds populairder. Na voetbal en hockey is het de meest beoefende sport onder de jeugd. Toch is Nederland voor de toppers niet toereikend genoeg om van hun sport te kunnen leven. Voor de echte aantrekkelijke wedstrijden zijn zij aangewezen op het buitenland en dan voornamelijk de Verenigde Staten en het verre oosten. Polanen beschikt inmiddels over een groot internationaal netwerk. ,,Daardoor kan ik mijn vechters sportief en financieel een prima podium aanbieden. Ik doe veel zaken in China. Daar worden maandelijks toernooien georganiseerd waarbij de winnaar honderdduizend euro wint. Dat is in Nederland ondenkbaar."

Quote De Amerikaan­se sportcul­tuur en beleving spreekt mij enorm aan Maikel Polanen

Wens