In een parkje tegenover school betastte en zoende een docent zijn bijlesleerlinge: ‘Kan het nooit goedmaken’

‘Doe maar wat je durft’, zei hij na schooltijd in de bosjes waar ook andere leerlingen en docenten tijdens pauzes komen. Hij legde haar hand op het kruis van zijn jeans en was benieuwd hoe ver zijn toen net 16-jarige bijlesleerlinge wilde gaan. Daarna wreef ze in zijn broek over zijn ondergoed. ,,Ik ben iemand die vrij lichamelijk is ingesteld, zowel naar volwassenen als naar kinderen”, zei hij vandaag in de Haagse rechtbank.