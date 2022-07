In een replica van Zwitsers chalet is de persoonlijke aandacht van deze familie de succesformule

„Of je nu de koningin bent, of een weduwe met een AOW’tje, iedereen wordt bij ons met dezelfde persoonlijke aandacht ontvangen en behandeld”, stelt Lideke Modderman, mede-eigenaar van lunchroom Chalet Ten Bosch – ter hoogte van het gelijknamige paleis in het Haagse Bos.



„We vinden het bovendien belangrijk dat alleenstaanden bij ons een kopje koffie kunnen drinken, zonder dat ze zich opgelaten voelen. Ook weten we veelal wat hun wensen zijn. We, als in mijn zus Marike, moeder Suus en de andere mede-eigenaar Emilio Hilgevoord. Zo wil de een z’n koffie met melk en suiker, de ander een kop thee met een uitsmijter op toast met verbrande korstjes. Alles kan bij ons!”