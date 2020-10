‘In een tijd dat alles uitvalt, gaan studiekeuzes wél gewoon door’

Online Open Dagen zagen we al voor de zomer, Spirit4You brengt iets anders. Wat precies?

,,Bij Open Dagen verdiep je je in een studie. Maar voor veel leerlingen van de havo of studenten van het mbo is dat al behoorlijk specifiek. Zij willen vooral weten wat een sector te bieden heeft. Dus hebben wij vorig jaar iets unieks op poten gezet: een dag op De Haagse Hogeschool, waar alle hbo-instellingen in de regio samenwerkten en waar jongeren vooral een voorproefje kregen van een sector. Rechten en bestuur bijvoorbeeld, gezondheidszorg of opvoeding en onderwijs.”