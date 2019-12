‘In een wereld ingeklemd in internet, is het belangrijk je gevoelens te uiten op papier’

Krezip, Danny Vera en Nielson volgend jaar op Live on the Beach in Schevenin­gen

18:35 De band Krezip is de hoofdact op het festival Live on the Beach op 5 september op het strand van Scheveningen. Dat heeft organisator Arwin Touw vanavond bekendgemaakt. Ook Americana-zanger Danny Vera en singer-songwriter Nielson zijn op die dag van de partij.