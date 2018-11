In gesprek in pop-upstore van Omar Munie om Nederlandse taal te oefenen

VideoTassenontwerper Omar Munie weet als geen ander hoe moeilijk het is om in een nieuw land de taal te leren. Munie werd in Somalië geboren en kwam zelf als kind naar Nederland. Om vluchtelingen te helpen stelde hij daarom afgelopen weekend het pand aan het Noordeinde open als ontmoetingsplaats. Nederlanders praatten daar met vluchtelingen om met hen de taal te oefenen.