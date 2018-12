In groot, sterk tuinderslijf klopte een heel klein hartje

Het ging niet zachtjes als Ewoud Vreugdenhil (30 mei 1943-14 november 2018) zijn mannen aanvuurde om, tijdens brandweerwedstrijden, een vrouw in nood van een zolderetage te redden. De luide stem van de commandant van de vrijwillige brandweer van Maasdijk was tot aan de overkant van de Nieuwe Waterweg te horen. Ewoud kwam met gemak boven het geluid van draaiende generatoren uit.



Dat was voor een deel een aangeboren talent en voor een ander deel veel oefenen. Zijn medewerkers op de tuin, en zijn gezin, hoorden hem van verre aankomen. Vooral als er iets niet naar zijn zin was, kon hij in klare taal, en heel hard, van zich laten horen. Dat moet ongetwijfeld mensen hebben geschoffeerd. Toch was Ewoud in het Westland heel bekend en vooral ook heel geliefd.



Want in het grote, sterke, tuinderslijf klopte een heel klein hartje dat zich met liefde inzette voor anderen. Zo was hij niet alleen brandweercommandant, maar ook voorzitter van voetbalvereniging Maasdijk en had hij de leiding in het plaatselijke wielercomité. Niet voor een paar seizoenen, maar 35 jaar lang.