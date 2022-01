In Haagse Regentesselaan opende 120 jaar geleden het eerste consultatiebureau voor zuigelingen ter wereld

Helpt weren werklozen en criminelen tegen verdere achteruit­gang woonwijk? ‘In Rotterdam geen effect’

Bewoners in de bijstand of met crimineel verleden weren uit wijken, zoals Zuidwest, waar al veel problemen zijn. Het is volgens sommige Haagse politici dé oplossing tegen verdere achteruitgang. Maar juist op het moment dat de gemeenteraad zich buigt over de invoering van de zogeheten Rotterdamwet in Zuidwest, brokkelt de steun voor de omstreden maatregel af in Rotterdam zélf.

17 januari