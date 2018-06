In half uur van Den Haag naar Parijs met hyperloop

De Haagse VVD wil dat de stad zo snel mogelijk een hyperloop-kenniscentrum gaat inrichten om met de TU Delft in de stad een zogeheten case study op te starten naar een meer dan supersnelle verbinding tussen Den Haag en Parijs en Den Haag en Düsseldorf.



Den Haag zou daarvoor subsidies moeten aanvragen via de Europese Unie en het rijk is het idee. De gemeenteraad praat er donderdag over.



De VVD denkt dat de hyperloopverbinding de concurrentiepositie van de stad gigantisch zal versterken. 'Juist om een aantrekkelijke stad te zijn voor bedrijven en instellingen moet de bereikbaarheid goed zijn', aldus de partij.



Een hyperloop is een magneetzweefbaan met buizen (pods) die onder lage druk worden voortgestuwd. In de pods bevinden zich in cabines passagiers en vracht die met een snelheid van 1200 kilometer per uur naar hun bestemming flitsen. Hagenaars zouden daarmee in een half uurtje tijd in hartje Parijs of Düsseldorf kunnen staan voor zaken of een citytrip.