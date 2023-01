In het Kerstcircus Den Haag lopen alle functies door elkaar: Raoul Schoregge is manager én clown tegelijk

met video Vreugdevu­ren in Schevenin­gen en Duindorp ontstoken na vuurwerk­show op boulevard

Vele honderden mensen zijn vrijdagavond bijeengekomen op de boulevard van Scheveningen om de vreugdevuren te bekijken. Ook in het nabijgelegen Duindorp is een stapel hout aangestoken. De vreugdevuren in de badplaats zijn een traditie en zijn dit jaar vanwege de weersvoorspelling een dag eerder aangestoken.

31 december