In het midden van Scheveningen Haven ligt nu een drijvend clubhuis met panoramisch dakterras

Mijn Tuin ‘Groene vingers? Nee! Ik wil vooral van de tuin genieten’

Bene Timmer en Eric de Hoogh wonen in een fraai jaren 30-herenhuis in Den Haag. Bij het huis hoort een in 2005 professioneel aangelegde en 20 meter diepe achtertuin. Sindsdien is de tuin vrijwel ongewijzigd. ,,We laten ons niet leiden door modegrillen.” Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

7 november