In het spoor van de Haagse voetbalkaravaan bij Rijnsburgse Boys: 'De radio bepaalt de muziek'

Jeroen Spruijt is een grensgeval. In de zin dat hij een deel van zijn jeugd voor SV Die Haghe in Den Haag voetbalde, maar opgroeide in Monster. Hij brak door bij RKVV Westlandia en woont nu in 's-Gravenzande. Sinds 2018 speelt hij voor tweededivisionist Rijnsburgse Boys. Vanuit het perspectief van deze reisreportage is de aanvallende middenvelder de vertrekplaats van de karavaan die zich vier keer per week op gang trekt richting De Middelmors. Dat Spruijt hierbij de meeste kilometers aflegt, is logisch want dat doet hij in het veld ook.