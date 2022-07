Jij bent niet zo van de begrafenissen en crematies. Logisch, je hebt er ook de leeftijd niet voor. Als volwassenen - per ongeluk - in jouw bijzijn over een overlijden beginnen ben je meteen verdwenen. Gelijk heb je. Al heb je mij vier jaar geleden enorm geholpen met je troostende woorden toen je oma gestorven was. Dat zal ik nooit vergeten. Sinds die zwarte dag vermijd ik onderwerpen als uitvaarten. Ik ga er zelden nog naar toe. Voor die tijd heb ik er best veel bijgewoond, vooral voor de krant. Die van prins Bernhard in Delft (2004), de herdenking voor Erik Hazelhoff Roelfzema, Soldaat van Oranje (2008) in Wassenaar, en die van striptekenaar Marnix Rueb (2014) in het Paard, bijvoorbeeld.