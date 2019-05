In iedere noot die Frits (81) speelde voerde gevoel de boventoon

Frits Kaatee (8 maart 1938-18 april 2019), zoon van een kelner van ‘t Goude Hooft in Den Haag en een coupeuse uit Rotterdam, begon met zijn accordeon ooit een bandje, samen met zijn broer en wat buurjongens uit het Bezuidenhout.



The Sunny Boys speelden, zo klein als ze waren, de zalen plat maar heel professioneel was het allemaal niet. Een noodlottig ongeval, waarbij zijn jongere zusje Loesje op 6-jarige leeftijd op de Schenkkade door een Blauwe Tram gegrepen werd en overleed, had als gevolg dat het gezin zich volledig richtte op de muziek.



De Sunny Boys zorgden voor afleiding en troost. Ma Kaatee maakte de kostuums, deed de boekingen en regelde met pa Kaatee het vervoer. Het gaf de jongens vleugels. Ze maakten naam en kwamen in de jaren 50 als The Stork Town Dixie Kids in het voorprogramma van de Dutch Swing College Band te staan. Frits, toen nog op de klarinet en zijn broer George op de trombone, konden nog niet weten dat ze daar jaren later samen zelf in zouden spelen.



Als kostwinner van een jong gezin werkte Frits dag en nacht. Hij verdiende onder meer bij als vrachtwagenchauffeur, als rijinstructeur en als gediplomeerd hondentrimmer. In zijn auto, een rood gespoten Amerikaanse begrafenisauto, vervoerde hij overdag de honden die hij knipte en ‘s avonds zat de wagen vol muzikanten. Het was zijn echtgenote die hem stimuleerde om te stoppen met z’n bijbanen en volledig te kiezen voor zijn passie, de muziek.