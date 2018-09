In jaar tijd ruim 2000 mensen uit Den Haag minder in WW

In augustus van dit jaar kregen 8.957 Hagenaars een WW-uitkering, terwijl dat er in dezelfde maand vorig jaar nog 11.178 waren. In vergelijking met vorige maand daalde het aantal WW-uitkering met 1 procent. In Den Haag is de daling iets lager dan het landelijk gemiddelde van 23,2 procent.

Ruim een derde van de WW-uitkeringen in Den Haag gaat naar mensen zonder startkwalificatie. Dat wil zeggen dat zij niet beschikken over een diploma op mbo-2 niveau of hoger. In de overige gemeenten in de Haagse regio is dit aandeel lager (31 procent respectievelijk 29 procent).