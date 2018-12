In Laak lachen ze het hardst

In de bibliotheek aan de Linnaeusstraat staan stoelen in twee rangen rond een tafel. Vooraan mogen de bewoners zitten, daarachter vrijwilligers die helpen om de verhalen vast te leggen. Daar zijn zeven bijeenkomsten voor nodig. Iedereen is nogal uitgelaten en dat is niet zo verwonderlijk. ,,Het gonst al een tijd in de wijk'', zegt Karlijn Ernst van de bibliotheek.



Bewoners vinden het geweldig dat hun Laakkwartier is uitgekozen door Haagse Herinneringen. Dat is een project van de bibliotheek, het gemeentearchief en het Haags Historisch Museum om de persoonlijke geschiedenissen van Hagenaars te bewaren voor later. Hoe was het om in Laak op te groeien? In welke winkels kwam u het liefste? Het zijn vragen die aan de orde komen bij zo'n verhalentafel. Uiteindelijk doel is de herinneringen vast te leggen in een 'Digi-Tale', een film met foto's, voorwerpen en documenten die het relaas van de bewoner illustreren. Maximale lengte drie minuten, wat neerkomt op één A4'tje in geschreven tekst.