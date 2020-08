In Legolandsoap zou je wensen dat haar problemen net zo micro als haar inwoners zijn

UPDATE Twee zwemmers overleden nadat ze in zee bij Zuider­strand in de problemen waren gekomen

9 augustus Een 28-jarige man en een 24-jarige man zijn vanmiddag om het leven gekomen nadat zij in de zee bij het Zuiderstrand in Scheveningen in de problemen waren gekomen. De hulpdiensten hebben de mannen nog proberen te reanimeren, maar dit was tevergeefs.