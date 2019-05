In Madurodam trucjes doen op het Binnenhof

Jullie claimen de eerste beweegbare full body 3D avatar ter wereld te hebben. Wat houdt dat in?

,,Er worden van bezoekers in een speciale cabine zo'n 200 foto's gemaakt in een split second. Door speciale software worden al die foto's binnen een kwartier samengebracht tot een volledig realistisch driedimensionale avatar, zie het als een virtuele versie van jezelf, die je bewegingen kunt laten doen. En dat is nog geen andere partij tot nu toe gelukt.‘’



Dus nergens anders te vinden?

,,Voor zover we met de app-bouwer hebben kunnen achterhalen zijn we inderdaad de eerste ter wereld.‘’



Wat kan de bezoeker er mee?

,,Met de app kunnen ze hun persoonlijke avatar allerlei animaties laten doen in een levensechte, virtuele wereld. We hebben samen met de Nederlands kampioenen freestyle football, Jesse Marlet en Laura Dekker, een aantal voetbaltrucs opgenomen. Geloof me, dat zijn trucs die je zelf waarschijnlijk nooit zomaar zou kunnen doen.‘’



Hoe ziet dat eruit?

,,Als je je telefoon bijvoorbeeld in Madurodam op het Binnenhof richt, zie je het poppetje van jezelf verschijnen. En die kan je dus een serie van de moeilijkste trucs laten doen.‘’



Madurodam is nu dus op een andere manier te beleven?

,,Je gaat een hele nieuwe kant van Madurodam zien. Maar als je de applicatie eenmaal hebt, kan je 'm overal gebruiken.‘’



