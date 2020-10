In Max (43), nieuwe topman van bakkerij Klink, komen twee eeuwenoude bakkersfamilies samen

golfbrekers Bij De Kleine Witte kunnen klanten ook gewoon een goede Sauvignon Blanc bij de hap bestellen

15:02 Claudia Aliet, uitbaatster van het Haagse café De Kleine Witte, begon in maart met afhaal- en bezorgmaaltijden. Nu is de concurrentie enorm. We spraken haar voor de rubriek Golfbrekers.