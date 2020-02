In minirestaurantjes is het internationaal sfeerproeven: ‘Met lekkere en minder geslaagde hapjes’

Haagse raadsleden eisen behoud historisch karakter schoolpand (1925): ‘Vooral de gevel is bijzonder’

15:54 Het monumentale karakter van middelbare school De Populier in de Haagse Bomenbuurt moet zoveel mogelijk behouden blijven, vinden raadsleden in Den Haag. De school wil haar karakteristieke pand aan de Populierstraat toekomstbestendig maken. Daarbij wordt gedacht aan sloop of renovatie.