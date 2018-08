In Mongolië is het alsof de tijd heeft stilgestaan

Met de trein naar China?

,,Niet helemaal. We hebben eerst het vliegtuig naar Moskou genomen. Op Moskou Centraal stapten we in de Trans Mongolië Express die ons naar Oelan-Bator, de hoofdstad van Mongolië bracht. Het is een treinreis van vier dagen en het is net therapie. Geen wifi aan boord en het landschap trekt langzaam aan je voorbij. Af en toe stap je uit op een stationnetje om een snack te kopen. Het is alsof de tijd even stilstaat. Ondanks het passeren van vijf tijdzones heb je geen enkele last van het tijdverschil. Alleen onze smartphones hadden er een beetje moeite mee. Die gaven allemaal wat anders aan.''

Hoe was Mongolië?

,,Fascinerend! Het is er zo wijds en imposant. Het is het land van Dzjengis Khan die in de 13de eeuw grote delen van Europa veroverde. Dat ging niet zachtzinnig. De bevolking is trots op hem. Zijn standbeeld staat midden in de stad te blinken.''

En toen door naar Beijing?

,,Ja. In een moderne trein met airco. Een hele andere belevenis. Beijing is een wereldstad. Je komt er niet tot rust, maar je doet er wel inspiratie op. De Chinezen vonden ons trouwens ook interessant. We moesten vaak met ze op de foto.''