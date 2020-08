In oktober al aan de oliebollen

Video Droomtrou­we­rij in Frankrijk valt in duigen door nieuwe corona-re­gels: dansen op romantisch feest verboden

20 augustus De droomtrouwerij in Frankrijk die Thommy Hokke (32) en Claire Lantinga (27) al een jaar tot in de puntjes hadden voorbereid, valt drie weken voor de datum in duigen door het aanscherpen van de corona-richtlijnen in het land. De gasten moeten als ze van hun stoel afkomen een mondmasker op. En dansen op het feest is verboden om besmettingen te voorkomen.