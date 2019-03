In oktober dood gevonden man niet door misdrijf gestorven

Automobi­list zwaarge­wond bij ongeluk op Juliana van Stol­berglaan

9:22 Het traumateam moest vanmorgen uitrukken naar een flink ongeluk op de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. Een man is volgens omstanders met hoge snelheid met zijn auto tegen een boom gereden. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.