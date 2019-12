In onderzoek naar afpersing met naaktfoto’s houdt politie nog 18 verdachten aan

De politie in Den Haag heeft 48 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar afpersing met naaktfoto’s. Inmiddels hebben zo’n 50 manlijke slachtoffers aangifte gedaan en is in totaal 125.000 euro door de afpersers buitgemaakt, meldt de politie.

De tientallen mannen werden eerder dit jaar afgeperst omdat ze online naaktfoto’s hadden gedeeld. Zij hebben in totaal vele tienduizenden euro’s overgemaakt. In oktober werden in Delft, Zoetermeer en ’s-Gravenzande al zeven personen gearresteerd die deel uitmaakten van twee verschillende bendes in de Haagse regio. Er liepen ook twee verschillende politieonderzoeken, maar beide bendes hanteerden volgens de politie dezelfde werkwijze. Inmiddels is het aantal arrestanten in de twee zaken opgelopen tot 48.

Via een datingsite dachten de mannen in contact te komen met een vrouw. De contacten verliepen zo goed dat de mannen na enige tijd een naaktfoto van zichzelf stuurden. Zij dachten daarna de vrouw in het echt te kunnen ontmoeten. Tot een afspraak kwam het echter nooit. In plaats daarvan kregen ze appjes van een persoon die geld van hen eiste. Als niet zou worden betaald, zouden de naaktfoto’s worden gedeeld met vrienden en familie. De slachtoffers maakten daarom geld over. Het gaat bij elkaar dus om 125.000 euro.

Het geld kwam op bankrekeningen terecht van zogenoemde ‘geldezels’, die hun bankrekening ter beschikking stelden aan de hoofdverdachten. Een deel deed dit vrijwillig, een ander deel werd met geweld hiertoe gedwongen. De politie heeft de afgelopen maanden 25 van hen aangehouden.

Na de aanhoudingen van de hoofdverdachten steeg ook het aantal slachtoffers dat aangifte deed naar 50. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers die de rechercheurs benaderden, wilde echter geen aangifte doen, onder meer omdat zij bang waren dat hun gezin er alsnog achter zou komen. Het werkelijk aantal slachtoffers is dus groter.

De hoofdverdachten gingen gewiekst te werk. Via social media verdiepten ze zich in de achtergrond van de mannen. Zo konden ze in hun dreigementen concrete informatie over bijvoorbeeld gezinsleden of hun werkgever verwerken. Hun slachtoffers maakten bedragen variërend van driehonderd tot soms wel dertigduizend euro over aan de afpersers.