In oorlogstijd kijkt de wereld naar Den Haag, maar de Hagenaar heeft dat nauwelijks door

Scholier (18) dreigt met schietpar­tij op school, politie pakt hem op: 'Nemen dit heel erg serieus'

Een 18-jarige scholier die gisteravond dreigde met een schietpartij op een school in Rijswijk en daarna zelfmoord wilde plegen, is in zijn woning in Wateringen aangehouden. ,,We nemen dit heel erg serieus”, laat de politie weten. Volgens de vader van de verdachte werd het schoolaccount van zijn zoon gehackt. Zowel de politie als de school onderzoeken dit scenario.

