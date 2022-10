In opspraak geraakte ambtenaar Marcel van Bijnen niet aan het werk na onthulling over onterechte taxiritten

Of het oneigenlijk gebruikmaken van het dienstvervoer in Noord-Brabant de reden is van de uitgestelde start van Marcel van Bijnen is onduidelijk. Daarover wil een woordvoerder van de provincie niks kwijt. Van Bijnen kreeg in juli de baan als provinciesecretaris van Zuid-Holland en zou medio september beginnen. In een briefje aan de Statenleden kwam toen naar buiten dat hij ‘tot nader order is vrijgesteld van werk’. Inmiddels is het een maand later en is er verder nog niets bekendgemaakt. De provincie wil alleen bevestigen dat Van Bijnen nog steeds niet aan het werk is.