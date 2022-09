In opspraak geraakte hoogste baas ambtenaren ‘vrijgesteld van werk’ bij provincie Zuid-Holland

Marcel van Bijnen, die als provinciedirecteur in Brabant onder vuur ligt door oneigenlijk gebruik van zijn dienstauto en taxi’s, zou afgelopen week als hoogste baas van de provincie Zuid-Holland beginnen. Maar hij is ‘tot nader order vrijgesteld van werk’.

In een bescheiden briefje aan Statenleden in Zuid-Holland wordt in een zin gesproken over ‘persoonlijke omstandigheden’ bij de provinciedirecteur. Wat die precies zijn, weet vrijwel niemand. Van Bijnen houdt contact af, ook met oud-collega’s. Hij was afgelopen donderdag nog wel op zijn eigen afscheid in het Brabantse provinciehuis. Op LinkedIn sloot hij zijn boodschap na vijf Brabantse jaren af met: ‘Het was me het ritje wel...’

Afgelopen najaar lag Van Bijnen een tijdlang onder vuur door oneigenlijk gebruik van de dienstauto. Dat kwam aan het licht door publicaties in het Brabants Dagblad. Van Bijnen, die woont in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf, liet zich jarenlang rondrijden in dienstauto’s en taxi’s die niet voor hem waren bedoeld. De totale kosten liepen op tot ruim 37.000 euro.

Geschaad imago

Daarvan hoefde Van Bijnen slechts een beperkt deel terug te betalen, omdat er geen duidelijke regels en afspraken waren gemaakt. Wel betuigde hij spijt en kreeg hij ook een waarschuwing. Het provinciebestuur vond dat het imago van Brabant geschaad was. Ook kwamen er nieuwe regels die het dienstautogebruik voor de directeur, en zijn opvolgers, aan banden legden.

Afgelopen zomer kondigde Van Bijnen zijn vertrek uit Brabant aan. Dat had volgens een provinciewoordvoerder niets te maken met de eerdere ophef over zijn dienstritten. Het stond zijn benoeming in Zuid-Holland ook niet in de weg, bleek onlangs uit beantwoording op schriftelijke vragen van het Zuid-Hollandse Statenlid Ewald Kegel (Forum voor Democratie).

Hij wilde onder meer van het provinciebestuur weten of ze tijdens de sollicitatieprocedure al op de hoogte was van de Brabantse dienstauto-kwestie en of de ‘integriteit van Van Bijnen expliciet getoetst is’. Het antwoord was twee keer kort maar krachtig: ja. Op de vraag of het autogebruik op enig moment voor twijfels zorgden al dan niet met hem in zee te gaan, luidde het antwoord nee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.