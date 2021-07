In paniek rondjes rijden naar HagaZiekenhuis door veranderde route: ‘Pijlen kloppen echt niet’

Gestreste mensen kijken verwilderd om zich heen als ze eindelijk de auto uitstappen in de ondergrondse parkeergarage van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg/Els Borst Eilersplein. ,,De route die we altijd reden, klopt niet meer en pijlen hoe je wel moet rijden, zijn er niet”, zegt een mevrouw die achter haar man aanholt omdat ze al te laat zijn voor hun afspraak bij de specialist.



Sinds er rond het HagaZiekenhuis woningen worden gebouwd en de inmiddels beruchte ‘horrorpoller’ in de busbaan staat aan de Escamplaan - tientallen auto's er er al tegenaan geklapt - is de verkeerssituatie drastisch op de schop gegaan. De route is zó veranderd dat iedereen die - gelukkig - niet vaak in het hospitaal hoeft te zijn, het spoor volledig bijster is.