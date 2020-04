In plaats van kinderen, nu honderdduizenden bloemen bij Kinderherdenking in Madurodam

De Nationale Kinderherdenking in Madurodam trekt jaarlijks duizenden kinderen. Vanwege corona kunnen die nu fysiek niet in het attractiepark aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder is er overwogen om de herdenking dit jaar niet te organiseren, maar is later alsnog besloten om met dit alternatief te komen omdat het belangrijk is dat kinderen stilstaan bij de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht. De bloemenzee is een eerbetoon van alle kinderen in Nederland, voor allen die in het verleden hebben gevochten voor die vrijheid.