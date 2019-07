In problemen geraakte zwemmer Scheveningen met spoed naar het ziekenhuis

De jacht op beruchte huisjesmel­ker Harry O. uit Den Haag is geopend

15:33 De jacht op de Haagse huisjesmelker Harry O. is geopend. In het programma Opsporing Verzocht toont de politie vanavond foto’s van de Hagenaar die onlangs in hoger beroep tot zes jaar cel is veroordeeld voor zijn oplichtingspraktijken. Zelfs die veroordeling lijkt hem niet te stoppen.