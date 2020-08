In september toch kermis op het Malieveld: ‘Onze acties hebben geholpen’

Vergrootglas

,,We hebben inmiddels al weer wat kermissen gehad sinds we hoorden dat we weer open mochten gaan. De kermis in Tilburg lag onder een vergrootglas. Maar het is goed gegaan en inmiddels hebben we ook Scheijndel en Zevenaar gehad. Momenteel is er in Arnhem een kermis en aankomende week in Oss”, aldus Vermolen, ook wel bekend van zijn bedrijf De Haagsche Oliebollenbakkerij.

Hij zegt enorm opgelucht te zijn dat er nu ook toestemming is gegeven voor de traditionele kermis in Den Haag. ,,Niet alle gemeenten in Nederland willen meewerken. Daarom zijn we enorm trots op de nieuwe burgemeester en de wethouders. Daarmee tonen ze ballen en dat is nodig in deze tijd. We hebben natuurlijk actie gevoerd om weer open te kunnen gaan, zoals met de demonstratie op het Malieveld en die keer dat we werden tegengehouden op de snelweg”, aldus Vermolen. ,,Onze acties hebben geholpen. Ik hoop dat meer gemeenten in Nederland dit voorbeeld zullen volgen. We hebben laten nu zien dat het kan, een kermis die coronaproof is.”