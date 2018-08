In slaap vallen bij 't ruisen van de zee op de StrandKamping

Uniek verzoek van arrestant: 'Mag ik misschien een sopje'

10:15 De monden van de agenten in Zoetermeer vielen bijna open toen een arrestant onlangs om een sopje vroeg om zijn cel eens flink te boenen. ,,Dat is zelfs voor ons uniek. Het is wel een nuttig tijdverdrijf'', schrijft de politie gisteren op Twitter.