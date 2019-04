In spagaat na uitbraak van mazelen

Van de drie kinderen bij wie tot nu toe mazelen zijn vastgesteld, is er in ieder geval één niet ingeënt toen op het Centrum voor Jeugd en Gezin het BMR-vaccin klaarlag. Dat vaccin beschermt tegen de besmettelijke ziekten bof, mazelen en rode hond.



Dat blijkt uit onderzoek van de GGD, die niet weet waarom is afgezien van inenting. Tot nu toe is geen verdere verspreiding van de mazelen gebleken, behoudens één geval dat nu wordt onderzocht.



Het prikje wordt aan alle kinderen van veertien maanden aangeboden, maar niet alle ouders geven toestemming voor de vaccinatie. Volgens de meest recente cijfers is in Den Haag 93 procent van de baby’s gevaccineerd. Dat is minder dan de door de wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen vaccinatiegraad van 95 procent, die voldoende is om de hele bevolking te beschermen.

Kinderen worden gevaccineerd tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) tijdens een vaccinatiedag.

Antivaxxers duiken op

De laatste jaren daalt de vaccinatiegraad evenwel, in sommige delen van het land tot een zorgelijk laag niveau. De uitbraak in Den Haag zorgde dan ook meteen dat het debat over ‘antivaxxers’ oplaaide. Dit zijn mensen die hun kind niet laten inenten omdat ze denken dat dit middel erger is dan de kwaal, ook al zijn er talloze studies waarin deze aanname naar het rijk der fabelen wordt verwezen. Ook zijn er strenggelovige christenen die niet willen dat hun kroost wordt ingeënt, omdat daarmee wordt ‘ingegrepen in Gods wil’.



Dat is niet zonder risico, bleek vijf jaar geleden. Toen was er ook een uitbraak van mazelen op een Haags kinderdagverblijf. De zoon van Nicole Gommers, vanwege zijn jonge leeftijd nog niet gevaccineerd, werd op de crèche door een kind van de buitenschoolse opvang aangestoken. ,,Gewoon toen ze even binnenkwam om iets op te halen of af te geven, zo snel gaat de besmetting”, herinnert Gommers zich.



De kleine Micha werd letterlijk doodziek: hij kreeg een dubbele longontsteking en even werd zelfs gevreesd voor een ontsteking in zijn babyhartje. ,,Mensen moeten zich realiseren dat mazelen echt geen griepje is maar een levensgevaarlijke ziekte.” Zo is er ook het risico op hersenontsteking, die ook levensbedreigend kan zijn.

Meningokokkenvaccinatie in sporthal Overbosch

Wetsvoorstel

D66 heeft een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken dat een opvang een kind kan weigeren als het niet gevaccineerd is. Maar of dat snel door het parlement geloodst kan worden, is nog maar de vraag. De Raad van State liet vrijdag weten dat er eigenlijk helemaal geen wet nodig is. Een betere uitleg van de regels zou volstaan. Bovendien zien kinderdagverblijven dit niet zitten. Ze vrezen de administratieve lasten, aldus de branchevereniging. Bovendien willen ze de steeds meer verhitte maatschappelijke discussie over wel of niet inenten liever buiten de deur houden, valt te horen bij Haagse kinderdagverblijven.



Van alle overdraagbare infectieziekten is mazelen de gevaarlijkste, omdat het lang duurt voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn. Miranda de Haan van GGD Haaglanden: ,,Iemand die besmet is kan al vier dagen voor je rode vlekken ziet, de ziekte doorgeven.” Dat gebeurde ook op de Haagse crèche, in een groep waar ook baby’s worden opgevangen. Omdat moedermelk maar tot zes maanden antistoffen geeft, en de vaccinatie pas na veertien maanden is, lopen baby’s een groot risico.

Het kind dat de ziekte in Den Haag verspreidde, liep de mazelen waarschijnlijk op reis op, blijkt uit de eerste onderzoeken van de GGD. ,,Dat is in een Europees land gebeurd, maar we maken niet bekend welk land dat is. Dit om stigmatisering te voorkomen”, vertelt De Haan. ,,Mazelen komen in de landen om ons heen steeds vaker voor, bijvoorbeeld in Frankrijk of Italië.”

Dat ook de naam van de kinderopvang en de wijk waar deze staat geheim worden gehouden, zorgde gisteren op sociale media voor verbazing. Bedrijven met kinderdagverblijven kregen vragen van bezorgde ouders, soms zoveel dat ze in allerijl een brief aan hen opstelden waarin ze meldden dat het niet een van hun crèches betreft.



DAK en 2Samen, twee van de grootste spelers in de Haagse opvangsector, melden na overleg met de GGD dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar CompaNanny in Voorburg liet gistermiddag weten dat uit voorzorg de ruimtes waar de kinderen verblijven, extra worden gelucht en dat er beter wordt schoongemaakt.



De Haan van de GGD zegt dat, afgezien van het beschermen van de privacy van de ouders van zieke kinderen, het voorkomen van ongerustheid de voornaamste reden is om geheim te houden op welk dagverblijf de ziekte is vastgesteld. Op het getroffen kinderdagverblijf biedt de GGD medische zorg aan, zoals extra vroege vaccinatie of medicijnen met antistoffen.



