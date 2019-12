In totaal vijf aanhoudingen bij ongeregeldheden in Scheveningen, Loosduinen en Escamp

Voor de vijfde avond op rij was het gisteren onrustig in de Haagse regio. In stadsdeel Escamp kwam een grote groep jongeren bijeen die zwaar vuurwerk afstak en ruiten liet sneuvelen. Drie tieners, twee van 16 jaar oud en een van 15 jaar oud, werden daarbij aangehouden voor belediging van agenten en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.