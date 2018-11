In virtual reality meedoen aan de Formule 1

Vertel: wat heeft u met Max Verstappen?



,,Eerlijk gezegd had ik tot een paar jaar geleden nog helemaal niks met Max Verstappen. Ik kreeg via de app van nu.nl een pushbericht nadat hij zijn eerste race had gewonnen. En dacht toen nog: is dat niet een beetje overdreven? Maar daarna ben ik Verstappen gaan volgen en werd ik steeds enthousiaster over de Formule 1.‘’



Zo enthousiast dus dat u besloot om de Formule 1 naar Den Haag te brengen. Zij het dan in virtual reality.



,,Dat plan ontstond pakweg een half jaar geleden. Het was voor mij een mooie manier om twee van mijn passies - racen en virtual reality - bij elkaar te brengen. Ik schreef een ondernemingsplan, begon een crowdfundingactie en... Nou ja, nu is het er dus bijna.‘’



U zat hiervoor toch ook al wel in de digitale wereld?



,,Ik had een baan bij Simbaloo, in Delft. Daar onderzocht ik wegen om met online marketing geld te verdienen.''