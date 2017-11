In vogelvlucht over de stad achter de duinen

Als het aan GroenLinks ligt, komen er de komende jaren elke dag 10 bomen bij in Den Haag. Want de stad moet broodnodig vergroenen. Volgens TNO leven de bewoners hier door een overdaad aan stenen gebouwen zelfs in de heetste stad van Nederland. Maar fotograaf Peter Elenbaas kan zich dat nauwelijks voorstellen. Tien uren lang, verdeeld over acht dagen, liet hij zich boven de stad rondvliegen. Wat hem daarbij opviel? ,,Dat Den Haag zo groen is. Veel groener dan Amsterdam of Rotterdam.'' Een blik vol ongeloof is zijn deel. ,,En toch is het zo'', bezweert de maker van Den Haag Onbewolkt, een boek waarin 140 foto's vanuit de lucht de hoofdmoot vormen. ,,Jullie hebben veel parken, grote parken vooral ook. Opvallend veel diepe tuinen - die zie je in die andere twee grote steden lang zo veel niet. En wat dacht je van de duinen? Maar het kan zijn dat mijn blik een klein beetje vertekend is door het groen om de stad heen: op de grens met het Westland, bij Ypenburg en rondom de nieuwbouwwijken in Leidschenveen.''



Er zijn de afgelopen paar jaar meer projecten geweest waarbij Den Haag vanuit vogelperspectief in beeld is gebracht. Daarbij werd de stad doorgaans gefotografeerd met behulp van drones. Elenbaas is daar niet zo van gecharmeerd. ,,Je hebt dan met strenge regelgeving te maken. Zo mag je met drones niet boven stedelijk gebied vliegen. Alleen al daardoor was dat geen optie voor mij. Bovendien mag je met drones niet hoog vliegen, omdat je dan in het gebied van de reguliere luchtvaart zou komen.'' Dus pakte hij het anders aan. In de bijrijdersstoel van een eenmotorige Cessna vertrok de 63-jarige fotograaf op gezette tijden vanuit Hilversum naar de hofstad. Dat was meteen al genieten: ,,Zodra we waren opgestegen, konden we bij helder weer de torens in het centrum van Den Haag al zien staan. En al snel daarna ook die enorme plas water achter de duinen. Iedereen weet het, maar hoog en droog in de lucht voel je het ook - hoe uniek het is om in Nederland een grote stad te hebben die zó dicht op de zee ligt.''



Afwisselend steeg hij op in de ochtend, de middag en de vroege avond. Vanwege het licht. Of eigenlijk: de schaduw. ,,Je wilt bijvoorbeeld de vuurtoren van Scheveningen niet 's ochtends vanaf de zee in beeld brengen, want dan heb je de zon recht tegenover je. Ook foto's vanuit het binnenland richting zee moet je in de ochtend maken. Anders krijg je lelijk tegenlicht. Verder wil je niet dat het half bewolkt is. Helemaal bewolkt is prima, kraakhelder uiteraard ook, maar niet iets er tussenin. Als je onder een paar verdwaalde wolken fotografeert, resulteert dat in rare schaduwen en een vlekkerig beeld.''